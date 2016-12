The Daily  erste iPad-Zeitung vorgestellt

Thomas

04. Februar 2011 [#]

@Hubert: natürlich kann Bestandssicherung nicht alles sein. Aber gerade im Zeitungsbereich muss man dann doch fragen: was sollten sie sonst machen? Manche Verlage investieren schon recht klug in vielversprechende Internetportale abseits vom Nachrichtengeschäft. Aber was könnten sie denn deiner Meinung nach machen, um mit journalistischen Leistungen noch Geld zu verdienen? Im Gegensatz zu anderen Branchen, die ihre Probleme mit dem Internet haben (v.a. Musik und Film-Industrie) sehe ich da nicht so viele Möglichkeiten für sinnvolle Innovationen, wenn wir mal von neuen Trägermedien wie iPad absehen ...