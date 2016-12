Gehören nofollow-Links in den natürlichen Linkmix?

Markus Bauer

14. Januar 2011 [#] Hallo Thomas,

Du weißt, ich bin sonst ein Anhänger Deiner Posts, aber heute 3 (kritische) Anmerkungen:

Kommentare bzw. der Aufbau von (Nofollow) Links zielen nicht nur auf Rankings, sondern oft auf Direkt-Traffic (der für viele kleinere Seiten Quelle #1 ist).

Aktiver Linkaufbau mit Fokus Traffic (statt "PageRank" bzw. Linkpopulärität) sollte nach wie vor kein grundsätzliches Problem (für Google) sein.

Und wie Du sagst: Zu erkennen, aus welchem Kontext der Link kommt, ist einfach. Wenn es also ab einem gewissen Punkt negative Ranking-Relevanz haben sollte, dass Links aktiv (vorwiegend über Kommentare, Verzeichnisse, Bookmarks & Co.) aufgebaut werden, dann wäre das Problem (für Google) doch wohl eher, dass die Links selbst gesetzt werden (also keine Empfehlungen im eigentlichen Sinne sind), als dass diese (zu einem unnatürlich großen Teil) mit nofollow verlinken.

Viele Grüße, Markus

Thomas

14. Januar 2011 [#] @Markus:



Du hast natürlich Recht, dass Kommentarlinks für kleine Blogs eine Trafficquelle sind (ich sehe den Aufbau von Kontakten als noch wichtigeren Aspekt, aber das ist hier ja nicht das Thema). Ich habe es daher auch tunlichst vermieden, von Kommentaren abzuraten (ich würde mir ja für die Blogosphäre sogar das Gegenteil wünschen). Daher möchte ich schon klarstellen: In diesem Blogpost geht es wirklich nur darum, dass man nicht Kommentare schreiben soll, nur um eine bestimmte Quote an nofollow-Links zu erreichen. Es gibt viele gute Gründe für Kommentare, aber der nofollow-Link für ein angeblich natürliches Linkprofil gehört nicht dazu. Ich halte einfach die Behauptung falsch, dass man Nofollow-Kommentare oÄ zwecks Linkdiversität aufbauen soll.



Meine Zweifel daran, ob der Anteil an nofollow-Links überhaupt relevant ist, sollten auch schon im Blogpost durchschimmern. Wenn wir die Quote als irrelevant betrachten, kommen wir schlussendlich wieder zum gleichen Ergebnis, dass der aktive Aufbau von nofollow-Links (nur um des nofollow willen) unnötig ist. So oder so - ganz egal was man jetzt glaubt - man sollte nicht unüberlegt auf 10% nofollow-Links o.Ä. abzielen. Es ist im schlimmsten Fall ein Indikator für unnatürlichen Linkaufbau (wenn man an die Berücksichtigung von nofollow-Links glaubt) und im besten Fall nur (wiederum aus reiner SEO-Sicht) unnötig.

Sebastian

14. Januar 2011 [#] m.E. halte ich es für Zeitverschwendung, sich um den Pronzentsatz an nofollow-Links zu scheren. Es sei denn man hat sich sein Link-Profil durch Einkaufsmaßnahmen ohnehin schon versaut. Dann kann man etwas gegensteuern, aber am ehesten, indem man einige der eingekauften Links mit "nofollow" maskiert und nicht 999 zusätzliche nofollow-Links aufbaut. Wer also vollkommen unkundig einfach mal im großen Stil bei Linklift shoppen war, dem hilft der Beitrag bei 'tameco' durchaus schon mal in der Hinsicht weiter, dass es eben Websites gibt, die durchaus einen gewissen Prozentsatz an "nofollow" Links aufweisen und damit gut fahren.



Dass Google einen "bestimmen Anteil" als notwendiges/positives/negatives Signal erachtet entzieht sich meinen Beobachtungen vollkommen...

Thomas

14. Januar 2011 [#] Sehe ich ebenso, bisher konnte mir niemand überzeugende Indizien für die Bedeutung des nofollow-Anteils vorlegen. :-)

jan

23. Januar 2011 [#] Ich bin auch der Meinung das ein gewisser Linkmix wichtig ist, wobei aber natürlich der Follow Link mir lieber ist aus SEO Sicht