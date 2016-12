Quantitative Untersuchung zum Description-Metatag

Valentin

16. Februar 2011 [#] Hallo,

war ähnlicher Meinung wie du. Super das du diese Vermutung bestätigt hast :-)

André

17. Februar 2011 [#] Schöne Auswertung. Mich würde aber v.a. mal interessieren, ob Google den Snippettext auch abhängig von der Suchanfrage variiert, wenn der Suchbegriff also nicht als Keyword in der Description vorkommt, also alternativ einen anderen Text (z.B. aus dem Seiteninhalt) ausspielt. Gibt es in der Hinsicht Erkenntnisse aus deiner Analyse?

Nedim Sabic

17. Februar 2011 [#] Respekt! Endlich mal wieder was analytisches. Sehr gute Analyse die für mich auch zum richtigen Zeitpunkt kam, weil ich diese Woche sehr viel darüber diskutiert habe. Mir ist aber noch immer nicht klar warum Google eine DMOZ/Alexa vorzieht wenn man auch eine eigene vollständinge hat. Erst dass löschen aus Alexa oder mit dem Metatag gegen DMOZ bewegt sich etwas. Interessant ist auch dass wenn man einen Normalfall hat und dann den Text ändert dass die Seiten ein bisschen in den SERPs rumspringt, als würde jedes mal Google die CTR testen.



ps. wenn du mal zeit hast guck dir das Beispiel nescafe.com und deren Titel in den SERPs und was wirklich im Code drinsteht an. Du wirst schnell merken was Google ganz schön schlecht erkennt und dies könnte auch bei Meta Descriptions genutzt werden. ;)

Thomas

17. Februar 2011 [#] @André: Meinst du, ob bei zwei Suchanfragen mit dem exakt gleichen Suchbegriff verschiedene Snippets angezeigt werden? Ich habe diesbezüglich vorab eine kleine Probe gemacht, und nichts dergleichen festgestellt (mit gleichen Einstellungen, gleiches Rechenzentrum). In der wesentlich umfangreicheren Hauptuntersuchung gibt es dazu aber keine Daten.



@Nedim: Der Nescafe-Fall ist kein Cloaking, sondern Google ersetzt manchmal selbst schlechte Title wie "Home". Wenn du dir die Cache-Version ansiehst, findest du noch den originalen Titel. Und Meta-Descriptions cloaken wäre eine sinnlose Arbeit - denn die Description "sieht" ein normaler Seitenbesucher sowieso nicht, also wüsste ich nicht, warum man etwas anderes schreiben sollte?

André

18. Februar 2011 [#] @Thomas: Nein, ich meine es eher andersrum. Werden bei zwei Suchanfragen mit unterschiedlichen, aber dennoch bedeutungsgleichen Suchbegriffen für ein und dieselbe Seite verschiedene Descriptions ausgeliefert? Das würde heißen, dass es z.B. bei Suchanfragen mit hinterlegten, aber nicht auf beide Begriffsvarianten optimierten Meta-Descriptions, zu Problemen kommen kann. Ist komplex, aber verstehst du, was ich meine?

Thomas

18. Februar 2011 [#] @André: Jetzt verstehe ich deine Frage. Zu dieser Fragestellung gibt es in meiner Untersuchung aber keine explizten Daten.



Ich habe jetzt aber mal schnell manuell ein paar Queries getestet und festgestellt: als ich ein ein Synonym verwendet habe (das Google auch als Synonym erkannt hat) und dieses nicht im Text vorkam, so wurde auch der gleiche Abstract wie beim Originalbegriff angezeigt (wobei der Originalbegriff hevorgehoben war). Wenn Google das Synonym findet (z.B. nicht in der Meta-Description, aber im Text) dann wird auch ein anderer Abstract generiert. Das war aber nur eine sehr kleine Stichprobe mit Einzelfällen, und daher kann ich auch keine generell gültigen Aussagen dazu machen. Du kannst den ja mal selbst weiter nachgehen und dann berichten ;-)

André

19. Februar 2011 [#] @Thomas: Das bestätigt genau meine Erfahrungen. Ich habe nicht ausführlich getestet, aber genau diese Varianz immer wieder festgestellt. :)